Розписаний українськими митцями: як виглядає унікальний "Потяг до перемоги" і куди на ньому можна доїхати

Розписаний українськими митцями: як виглядає унікальний "Потяг до перемоги" і куди на ньому можна доїхати

Україною курсуватиме унікальний «Потяг до перемоги», який присвячено тимчасово окупованим територіям.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укрзалізницю, «Потяг до перемоги» - це 7 вагонів, розписаних кращими українськими митцями.

Кожен вагон присвячено тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським загарбникам.

«У своїх ілюстраціях Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію в Євпаторії; Сергій Туркіневич – мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків; Дмитро Касянюк – сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини; Роман Синенко розкрив історію лікарів з Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах; Аліна Коник – фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та палаючих полях, Максим Кільдеров – рух опору Херсонщини», - розповіли в УЗ.

З 23 серпня потяг курсуватиме маршрутами Київ — Ужгород та Запоріжжя — Львів, поєднуючи всю країну із заходу на схід. Одного дня він прибуде і на вокзали тих міст, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією.

Тим часом НБУ показав гроші, які в жодному разі не можна приймати.


Катерина Петренко, politeka.net





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