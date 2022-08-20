"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото

У Північній Македонії, у місті Тетово, збудують автозавод, який спеціалізуватиметься на випуску компактних електрокарів e.GO Life, інформує Апостроф.

Про це повідомляє македонська агенція MIA.

Цей електромобіль був створений німецьким стартапом e.Go Mobile і випускається у Німеччині з 2019 року. Проте попит на ці авто досить великий і підприємство не справляється із замовленнями, тому прийняли рішення про будівництво додаткового заводу – збирати авто будуть близько 900 працівників.

Електрокар e.Go Life — компактний чотиримісний хетчбек, довжиною всього 3,3 м та шириною 1,7 м. Ціна базового варіанту стартує від 16 тисяч євро. Поряд зі стандартною версією запропонований дорожчий варіант підвищеної прохідності E.Go e.wave X.

У салоні встановлено невелику цифрову панель приладів, а в топовій версії її замінює великий 23-дюймовий дисплей. Задні сидіння розраховані на дітей, а якщо їх скласти, обсяг багажника значно збільшиться – від 300 до 1120 л. Окрім цього, бюджетна модель також отримала клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.

Силова установка e.Go Life розроблена фахівцями Bosch. Запропоновано версії моделі потужністю 77 і 109 к. с. із запасом ходу від 125 до 240 км.


Марія Швець, Апостроф





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