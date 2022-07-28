У лютому 2022 року українці найбільше продавали автомобілів за ціною 1000-2000 доларів – 9,1% загальної кількості оголошень. А в червні українці найбільше продавали автомобілів у ціновому діапазоні 4000-5000 доларів – 10,6% від загальної кількості оголошень. Чому українці стали рідше продавати дешеві б/в автомобілі? Експерти кажуть, що є кілька причин. По-перше, українці після початку повномасштабного вторгнення російських військ розкупили дешеві автомобілі заради своєї мобільності. По-друге, продавці були змушені знижувати ціни через те, що українці ввозили і безкоштовно розмитнювали автомобілі, які були кращими за вже виставлені на продаж.



Українці стали рідше продавати дешеві б/в автомобілі

З моменту початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кількість оголошень про продаж вживаних автомобілів у ціновому діапазоні до 1000 доларів і 1000-2000 доларів знизилася в 2 рази. Таку статистику оприлюднив Інститут досліджень авторинку.

Українці стали рідше продавати дешеві б/в автомобілі

У лютому 2022 року українці найбільше продавали автомобілів за ціною 1000-2000 доларів – 9,1% загальної кількості оголошень. А в червні українці найбільше продавали автомобілів у ціновому діапазоні 4000-5000 доларів – 10,6% від загальної кількості оголошень.

Чому українці стали рідше продавати дешеві б/в автомобілі? Експерти кажуть, що є кілька причин. По-перше, українці після початку повномасштабного вторгнення російських військ розкупили дешеві автомобілі заради своєї мобільності.

По-друге, продавці були змушені знижувати ціни через те, що українці ввозили і безкоштовно розмитнювали автомобілі, які були кращими за вже виставлені на продаж.

Українці стали рідше продавати дешеві б/в автомобілі

По-третє, на ринок потрапила велика кількість автомобілів за ціною 2000-5000 доларів. Це також сприяло падінню цін.

Нагадаємо, що безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах діяло в Україні три місяці – з початку квітня до 30 червня 2022 року. Українці встигли безкоштовно розмитнити майже 270 000 машин.

Раніше українських водіїв попередили про нову аферу з паливом, яка з'явилася на тлі паливної кризи.


Максимов Віталій, Тудей





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