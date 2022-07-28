У Мережі показали ексклюзивні фото нового Honda Prologue

Фотошпигуни показали в Мережі ексклюзивні фото нового електричного позашляховика Honda Prologue, який помітили під час дорожніх тестів. У продажу він з'явиться у 2024 році.

Honda Prologue розроблений компанією Honda разом із американським концерном General Motors. Ці два автовиробники раніше створили альянс із розробки електромобілів.

Електричний позашляховик Prologue тестують у сильно закамуфльованому вигляді. У нього, як і раніше, є тимчасові елементи, такі як передні та задні ліхтарі. Однак, серійний Prologue дуже схожий на ескіз, показаний компанією Honda кілька місяців тому. Цілком можливо, що цей позашляховик отримає деякі елементи дизайну Chevrolet Blazer, який тільки недавно дебютував.

Про технічні характеристики Honda Prologue поки що офіційно ще нічого не відомо. Так як його створили разом із General Motors, то, мабуть, він отримає 100-кіловатну батарею Ultium від Cadillac Lyriq. Це означає, що на одній зарядці батареї він зможе проїхати 500 км. Якщо ж силова установка буде як Chevrolet Blazer, то запас ходу перевищить 500 км.

Компанія Honda почне продавати Honda Prologue у 2024 році. Це означає, що попереду ще багато роботи над цим позашляховиком.

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