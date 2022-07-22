Українські фірми різко скоротили покупки легкових автомобілів

В Україні у І півріччі 2022 року фірми купили 6900 легкових автомобілів. Це на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проінформував "Укравтопром".

Українські фірми різко скоротили покупки легкових автомобілів

З них 5800 автомобілів - це нові машини, а решта 1100 автомобілів вже були в експлуатації.

Найчастіше з нових автомобілів українські фірми та юрособи за звітний період купували бюджетний кросовер Renault Duster. Зокрема, вони купили 959 кросоверів Дастер.

А ось серед б/в автомобілів ситуація інша. Українські фірми та юрособи найчастіше за звітний період серед вживаних машин купували Hyundai Sonata. Було зареєстровано 159 Сонат.

Українські фірми різко скоротили покупки легкових автомобілів

Звичайно, таке різке зниження покупок легкових автомобілів українськими фірмами та юрособами пов'язане насамперед із повномасштабним вторгненням російських військ, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Багато фірм були змушені закритися. Багато - перевели бізнес у безпечні райони нашої країни.

Тим часом, у I півріччі 2022 року в Україні продали 17 800 нових автомобілів та понад 260 000 вживаних автомобілів. Зростання продажів уживаних машин пояснюється тим, що три місяці (з початку квітня по 30 червня 2022 року) діяло безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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