Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни

У першому півріччі 2022 року в Україні продали 17 800 нових автомобілів. З них 10 300 автомобілів мали бензиновий двигун, 4300 - дизельний мотор, 2300 - гібридну силову установку, 755 - електричну силову установку, а 200 - ГБО.

Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни

Таким чином, у І півріччі 2022 року в Україні порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж бензинових та дизельних автомобілів знизився на 66%, гібридів – на 49%, а з ГБО – на 81%. А ось продаж електромобілів збільшився на 118%.

Серед нових автомобілів з бензиновим двигуном українці найчастіше купували Mitsubishi Outlander, з дизельним мотором - Renault Duster, з гібридною силовою установкою - Toyota RAV4, серед електромобілів - Hyundai Ioniq, серед машин з ГБО - все той же Renault Duster.

Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни

Тим часом, раніше Федерація роботодавців автомобільної галузі попередила, що в Україні можуть "вбити" ринок нових автомобілів. Це станеться, якщо народні депутати Верховної Ради затвердять законопроект №7466, який стимулює ввезення в Україну автомобілів, яким 10 і більше років.

Законопроект пропонує велику різницю при митному оформленні нових та вживаних автомобілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що буде в Україні з цінами на бензин, дизельне паливо та автогаз.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Індекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українецьІндекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українець
Український літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедіїУкраїнський літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедії
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
Цей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУЦей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілівТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів
Українцям стало простіше відновлювати посвідчення водіяУкраїнцям стало простіше відновлювати посвідчення водія
На Закарпатті митники брали участь у корупційному розмитненні автомобілівНа Закарпатті митники брали участь у корупційному розмитненні автомобілів
Експерти назвали найнадійніші вживані автомобіліЕксперти назвали найнадійніші вживані автомобілі
Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в УкраїнуСтало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну
Французи склали рейтинг ТОП-10 найбильш витривалих автомобілівФранцузи склали рейтинг ТОП-10 найбильш витривалих автомобілів
Відновила роботу найбільша мережа заправок для автомобілів із ГБОВідновила роботу найбільша мережа заправок для автомобілів із ГБО
Стало відомо, які гібридні автомобілі купують українціСтало відомо, які гібридні автомобілі купують українці
Пільгове розмитнення дозволять завершити для тисяч автомобілів, які не встигли пройти митницю до 1 липняПільгове розмитнення дозволять завершити для тисяч автомобілів, які не встигли пройти митницю до 1 липня
Скільки коштує навчання в автошколах під час війниСкільки коштує навчання в автошколах під час війни
Последние новости
Подгружаем последние новости