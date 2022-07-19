Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни

У першому півріччі 2022 року в Україні продали 17 800 нових автомобілів. З них 10 300 автомобілів мали бензиновий двигун, 4300 - дизельний мотор, 2300 - гібридну силову установку, 755 - електричну силову установку, а 200 - ГБО.

Таким чином, у І півріччі 2022 року в Україні порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж бензинових та дизельних автомобілів знизився на 66%, гібридів – на 49%, а з ГБО – на 81%. А ось продаж електромобілів збільшився на 118%.

Серед нових автомобілів з бензиновим двигуном українці найчастіше купували Mitsubishi Outlander, з дизельним мотором - Renault Duster, з гібридною силовою установкою - Toyota RAV4, серед електромобілів - Hyundai Ioniq, серед машин з ГБО - все той же Renault Duster.

Тим часом, раніше Федерація роботодавців автомобільної галузі попередила, що в Україні можуть "вбити" ринок нових автомобілів. Це станеться, якщо народні депутати Верховної Ради затвердять законопроект №7466, який стимулює ввезення в Україну автомобілів, яким 10 і більше років.

Законопроект пропонує велику різницю при митному оформленні нових та вживаних автомобілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що буде в Україні з цінами на бензин, дизельне паливо та автогаз.