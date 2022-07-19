ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів

Японські автомобілі давно відомі своєю надійністю. Однак, і серед них трапляються моделі, які краще не купувати через те, що вони часто ламаються. Експерти порталу HotCars склали ТОП-5 найненадійніших японських автомобілів. При складанні цього топу експерти виходили із даних рейтингів надійності JD Power та Consumer Reports.

ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів

Mazda RX-8

В останні роки Mazda дуже добре зарекомендувала себе, посівши 2-е місце у рейтингу надійності Consumer Reports. Але кілька десятиліть тому все було інакше. Велику критику зазнала Mazda RX-8 (див. фото вгорі). Насамперед за свій роторно-поршневий двигун, який мав кілька проблем.

Honda Odyssey

ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів

За офіційними даними, компанії Honda довелося 10 разів перевіряти автомобілі Honda Odyssey 2002 року випуску, 15 разів перевіряти Odyssey 2003 року випуску та 13 разів перевіряти Odyssey 2004 року випуску. Власники скаржилися на гальмівну систему, відмову каталітичного нейтралізатора, проблеми з подушками безпеки та ін.

Subaru Ascent

ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів

Автомобілі Subaru є синонімом надійності. Однак, Subaru Ascent, що з'явився в 2019 році, виявився винятком. Consumer Reports у 2022 році включив цей позашляховик до списку найменш надійних автомобілів. У Ascent 2022 року рейтинг надійності за даними Consumer Reports становить 18 з 100.

Infiniti Q50

ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів

У цьому випадку йдеться лише про Infiniti Q50 2014 модельного року. Власники цього люксового спортивного седана нарікали на фронтальну подушку безпеки, на гібридну силову установку. Infiniti Q50 інших модельних років нарікань не викликає.

Nissan Titan

ТОП-5 найбільш ненадійних японських автомобілів

Коли у продажу з'явився Nissan Titan ніхто не очікував, що через деякий час він складе конкуренцію такому пікапу, як Ford F-150. Однак, Titan 2002-2006 модельних років викликав багато скарг. Так, модель 2004 року компанії Nissan довелося перевіряти 7 разів. Наприклад, були скарги на ремінь безпеки та модуль керування двигуном.

Нагадаємо, раніше ми назвали три кросовери з найнадійнішою автоматичною коробкою передач.


Максимов Віталій, Тудей





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