Понад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоні

Час очікування – до 6 діб.

Понад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоні
© ТАСС

Понад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоні, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство BNS, яке, у свою чергу, посилається на дані служби державних доходів Латвії.

Вранці 17 липня на прикордонному переході Терехово на латвійсько-російському кордоні зібралося близько 850 вантажівок. На прикордонному переході Гребнєво – ще близько 400. Час очікування цих прикордонних пунктах становить шість днів.

За словами заступника начальника митного поста Латвії Ірини Голубєвої, пробка на кордонах викликана тим, що зв'язок із російськими митними службами перервано. Обмін інформацією між митницями, за словами Голубєвої, ускладнений із початку війни Росії в Україні. Також перевезення ускладнює необхідність перевіряти кожну вантажівку на наявність вантажів, які підпадають під економічні санкції Євросоюзу. "Ми дуже сподівалися, що із закінченням 10 липня - перехідного періоду, в який окремі категорії товарів ще можна було вивозити, - черги значно скоротяться, але наші очікування не виправдалися", - заявила Голубєва.

Велике скупчення вантажівок спостерігається на кордоні Латвії з Білоруссю. За даними митної служби Латвії, на прикордонному пункті до Патернієків зібралося 150 вантажних транспортних засобів, у Силені – 200.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Український літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедіїУкраїнський літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедії
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
Цей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУЦей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУ
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Блок рекламы


Похожие новости
Черги вантажівок на кордоні в рази зменшились: прикордонники надають пріоритет бензовозамЧерги вантажівок на кордоні в рази зменшились: прикордонники надають пріоритет бензовозам
Літак розбився в росії, врятувати нікого не вдалося: з'явилися кадри з місця та подробиціЛітак розбився в росії, врятувати нікого не вдалося: з'явилися кадри з місця та подробиці
Як вчинити, якщо електронний техпаспорт не приймають на кордоніЯк вчинити, якщо електронний техпаспорт не приймають на кордоні
"Нульового" розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися: фотофакт"Нульового" розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися: фотофакт
Від початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини – КириленкоВід початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини – Кириленко
Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний моментЗнайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент
"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці
Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідностіЄвросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності
На кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги євробляхНа кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги євроблях
Українці цілодобово стоять на кордоні з безкоштовними євробляхами: як обрати незавантажений пункт пропускуУкраїнці цілодобово стоять на кордоні з безкоштовними євробляхами: як обрати незавантажений пункт пропуску
Последние новости
Подгружаем последние новости