Понад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоні, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство BNS, яке, у свою чергу, посилається на дані служби державних доходів Латвії.

Вранці 17 липня на прикордонному переході Терехово на латвійсько-російському кордоні зібралося близько 850 вантажівок. На прикордонному переході Гребнєво – ще близько 400. Час очікування цих прикордонних пунктах становить шість днів.

За словами заступника начальника митного поста Латвії Ірини Голубєвої, пробка на кордонах викликана тим, що зв'язок із російськими митними службами перервано. Обмін інформацією між митницями, за словами Голубєвої, ускладнений із початку війни Росії в Україні. Також перевезення ускладнює необхідність перевіряти кожну вантажівку на наявність вантажів, які підпадають під економічні санкції Євросоюзу. "Ми дуже сподівалися, що із закінченням 10 липня - перехідного періоду, в який окремі категорії товарів ще можна було вивозити, - черги значно скоротяться, але наші очікування не виправдалися", - заявила Голубєва.

Велике скупчення вантажівок спостерігається на кордоні Латвії з Білоруссю. За даними митної служби Латвії, на прикордонному пункті до Патернієків зібралося 150 вантажних транспортних засобів, у Силені – 200.