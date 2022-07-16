Kia готується випустити у продаж новий електричний кросовер

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів новий електричний кросовер Kia EV9. Компанія Kia планує почати продавати його у 2023 році.

Kia готується випустити у продаж новий електричний кросовер

Восени 2021 року компанія Kia показала концепт EV9. Він був великим кросовером з досить брутальним дизайном, з безліччю граней. Судячи з шпигунських фотографій, серійна версія Kia EV9 приблизно на 80-90% схожа на свій концепт.

Звичайно, у серійного EV9 немає задніх дверей, що розкриваються проти ходу руху - вони стандартні. Також немає сонячної панелі на капоті. Що ж до салону, то він теж не повністю копіюватиме салон концепту. Однак між ними буде багато спільного. Сподіваємося, у серійної версії збережеться єдиний 27-дюймовий екран на передній панелі, який відповідає за всі потреби водія та пасажирів.

Kia готується випустити у продаж новий електричний кросовер

Kia раніше говорила, що у електричного кросовера EV9 запас ходу становитиме майже 500 км. Що ж, за сучасними стандартами це гарний запас ходу на одній підзарядці батареї. На жаль, жодні інші технічні характеристики не відомі. За чутками, до 100 км/год він зможе розігнатися за 5 секунд.

Продаж Kia EV9 розпочнеться у 2023 році. Очікується, що він коштуватиме близько 50 000 доларів.

Kia готується випустити у продаж новий електричний кросовер

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-5 кросоверів із майже вічними 2-літровими двигунами.


Максимов Віталій, Тудей





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