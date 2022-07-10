Слугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілів

Експерти склали рейтинг найживучих автомобілей, які можуть слугувати власнику впродовж кількох десятків років.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на ТОП, який був складений тематичним виданням CarBuzz.

Зазначається, що до рейтингу найживучих автомобілей потрапили одразу вісім різноманітних моделей.

Перше місце у ТОП посіла Toyota Camry 1992 року. Друга сходинка у рейтингу найживучих автомобілей дісталася Honda Accord 1989 року випуску, а "бронза" - Volvo, виготовлені до 1996 року. Експерти зазначають, що шведська модель P1800 навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса, коли цифри на її одометрі перетнули позначку у 4,9 млн кілометрів.

На четвертій сходинці рейтингу опинилася автівка Volkswagen Beetle Type 1 (1950-1979), а ТОП-5 закриває дизельний Mercedes-Benz 240D/300D.

Шосте місце експерти віддали рамному Ford Crown Victoria, який вважається одним із символів Нью-Йорка. Єдиний позашляховик у ТОП - Jeep Cherokee XJ (1987—2001), який отирмав сьому сходинку. Рейтинг найживучих автомобілей, на думку експертів CarBuzz, закриває Toyota Sprinter.


Богдан Соловйов, Апостроф





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