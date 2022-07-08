Киянин продав 16 автомобілів, які взяв в оренду

У Києві Дарницький районний суд визнав місцевого жителя винним у тому, що він взяв в оренду 16 автомобілів, а потім їх незаконно продав, і засудив його до 9 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Прокурори у суді довели, що пенсіонер правоохоронних органів укладав із потерпілими договори оренди автомобілів та платив гроші за перший місяць їх використання. Після цього автомобіль відганяли у так званий відстійник, перебивали номери кузова та агрегатів, а потім продавали чи розбирали на запчастини.

Для продажу автомобілів зловмисник використовував підроблені документи.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 2, 3 ст. 289 та ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що було викрадено 16 машин.

Суддя, як виходє з прес-релізу Київської міської прокуратури, визнав обвинуваченого винним у злочинах та відправив його до місць позбавлення волі на 9 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві волонтер продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для ЗСУ.