Киянин продав 16 автомобілів, які взяв в оренду

У Києві Дарницький районний суд визнав місцевого жителя винним у тому, що він взяв в оренду 16 автомобілів, а потім їх незаконно продав, і засудив його до 9 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Киянин продав 16 автомобілів, які взяв в оренду

Прокурори у суді довели, що пенсіонер правоохоронних органів укладав із потерпілими договори оренди автомобілів та платив гроші за перший місяць їх використання. Після цього автомобіль відганяли у так званий відстійник, перебивали номери кузова та агрегатів, а потім продавали чи розбирали на запчастини.

Для продажу автомобілів зловмисник використовував підроблені документи.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 2, 3 ст. 289 та ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що було викрадено 16 машин.

Киянин продав 16 автомобілів, які взяв в оренду

Суддя, як виходє з прес-релізу Київської міської прокуратури, визнав обвинуваченого винним у злочинах та відправив його до місць позбавлення волі на 9 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві волонтер продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
В Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати праваВ Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати права
Легковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедіїЛегковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедії
Компактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в УкраїніКомпактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в Україні
Побили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в УкраїнуПобили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в Україну
На украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливоНа украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливо
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні реєстрація б/в автомобілів збільшилася на 135%В Україні реєстрація б/в автомобілів збільшилася на 135%
ТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в УкраїніТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в Україні
Нардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілівНардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілів
Українці безкоштовно розмитнили майже 237 тис. автомобілівУкраїнці безкоштовно розмитнили майже 237 тис. автомобілів
Дефіциту автомобілів в Україні вже немає – експертиДефіциту автомобілів в Україні вже немає – експерти
Якість нових автомобілів суттєво погіршилась: що відомоЯкість нових автомобілів суттєво погіршилась: що відомо
Названий ТОП-10 найбільш надійних та якісних автомобілів 2022 рокуНазваний ТОП-10 найбільш надійних та якісних автомобілів 2022 року
Системі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експертиСистемі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експерти
Через 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄСЧерез 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄС
В Україні безкоштовно розмитнили 211 тисяч автомобілівВ Україні безкоштовно розмитнили 211 тисяч автомобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости