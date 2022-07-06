Експерт розповів про велику аферу при безкоштовному розмитненні авто

Глава дилерських центрів AUTO CRAFT Григорій Гріншпун вважає, що під час дії безкоштовного розмитнення в Україну за шахрайською схемою ввезли понад 65 тисяч "свіжих" автомобілів на іноземній реєстрації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Експерт розповів про велику аферу при безкоштовному розмитненні авто

За словами Гріншпуна, ділки купували в Європі "свіжі" автомобілі, безкоштовно їх розмитнювали в Україні та ставили на склад. Надалі ці автомобілі планують продати.

Тобто майже новенькі (чи взагалі нові?) автомобілі ввозили безкоштовно, а тепер продаватимуть з урахуванням усіх податків, які існують на момент продажу. Гріншпун вважає, що у такій схемі є всі ознаки крадіжки, скоєної в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ст. 185 КК України).

Експерт розповів про велику аферу при безкоштовному розмитненні авто

Гріншпун закликав Верховну Раду створити спеціальну тимчасову слідчу комісію з депутатів опозиційних партій та експертів для розслідування можливого злочину.

Нагадаємо, безкоштовне розмитнення в Україні тривало з початку квітня до кінця червня 2022 року. За цей час українці безкоштовно розмитнили майже 270 000 євроблях, заощадивши загалом понад 26 млрд гривень.

Раніше ми розповіли, що українці, які не встигли безкоштовно розмитнити автомобіль, мають 4 варіанти дій.


Максимов Віталій, Тудей





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