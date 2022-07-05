Безкоштовний проїзд у Європі: які країни продовжили пільги для українських біженців

З липня більшість європейських країн скасували безкоштовний проїзд для українських біженців. У більшості міжміських та міжнародних поїздів Польщі, Німеччини, Швейцарії, Італії не можна їздити безкоштовно. Проте деякі країни залишили українцям можливість пільгового проїзду.

Безкоштовний проїзд у Європі: які країни продовжили пільги для українських біженців

Австрія

Біженці з України у Відні можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом до кінця вересня. Для цього потрібно оформити квиток Not-Ticket Ukraine і можна вільно пересуватися поїздами ?BB по всій території Австрії. Отримати Not-Ticket Ukraine можна в поїзді у персоналу або в касах ?BB на вокзалах. Квиток є дійсним для 2-го класу поїздів і діє в день його видачі і наступного дня.

Литва

Литва не запроваджувала платного проїзду для українців. У Вільнюсі можна безкоштовно користуватись міським громадським транспортом після пред'явлення контролерам українського паспорта. Громадський транспорт у столиці Литви також буде безкоштовним для іноземців, які легально проживали в Україні, але залишили країну через війну.

Безкоштовний проїзд у Європі: які країни продовжили пільги для українських біженців

Бельгія

Українські біженці в Бельгії можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в день прибуття до Бельгії (у міжнародних поїздах, що прямують до/з Німеччини, Нідерландів, Люксембургу та Франції). Для цього їм необхідно пред'явити квиток DB "Helpukraine" та/або свій український паспорт/ID-картку (або інше посвідчення особи). Щоб безкоштовно дістатися до місця свого проживання в Бельгії, потрібно заздалегідь зареєструватися в Бюро реєстрації біженців (Refugee Registration Centre), яке знаходиться у палаці Brussels Expo Palais/зал 8 (Heysel). Там вам видадуть універсальний білет Fedasil Bulk Ticket. По ньому можна переміщатися поїздами.

Ірландія

Ірландія залишила безкоштовний проїзд для українців залізницею Iarnr?d ?ireann та автобусом Bus ?ireann від пункту прибуття до Ірландії до кінцевого пункту призначення. Щоб скористатися пільговою поїздкою, потрібно пред'явити в касі станції відправлення український паспорт, підтвердження прибуття до Ірландії протягом останніх семи днів (наприклад, лист посадкового талону авіакомпанії/порома або електронний лист з підтвердженням) або підтвердження від зареєстрованої благодійної організації, яка бере участь у реагуванні криза в Україні.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня Польща скасувала безкоштовний проїзд у поїздах для українських біженців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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