"Нульове" розмитнення закінчилася: скільки авто встигли завезти в Україну і що буде далі

В Україну за період дії "нульового" розмитнення (квітень-червень) завезли 236 792 автомобілі, більшість з яких пригнали саме в червні. І вже з 1 липня закінчилася пільга на безкоштовне ввезення євроблях, інформує Апостроф .

Про цікаву статистику щодо ввезення авто в Україну написав нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Скільки авто завезли в Україну

Загалом в Україну завезли з Європи 236 792 авто, а сума наданої державою пільги склала 26,1 млрд гривень. Разом з цим 44% від усією кількості євроблях були завезені в червні, коли черги на пропускних пунктах розтягувалися на десятки кілометрів, а в день оформлювали до 7500 авто.

Тобто, за підрахунками, в червні українці завезли 105,3 тисяч автомобілів, у травні 98 тисяч, а у квітні лише 33,5 тисяч європейських автівток. При цьому в березні, до впровадження "нульового" розмитнення, в Україну імпортували лише близько 2 тисяч авто. На графіку можна побачити, як новини по закону №7418 ("нульове" розмитнення) впливали на темпи завезення.

Як зміниться імпорт після скасування "нульового" розмитнення

За прогнозами експертів Інституту досліджень авторинку, після повернення до стандартних ставок розмитнення автомобілів із Європи, імпорт знову повернеться до кількох тисяч авто на місяць. Зокрема, причинами також будуть:

зниження купівельної спроможності українців через повномасштабну війну;

подорожчання автомобілів за кордоном як результат кризи автомобільної промисловості та дефіциту пропозицій на ринку;

подорожчання та ускладнення доставки транспортних засобів з-за кордону, найбільше – у сегменті авто з країн Америки та Південної Кореї;

зміна курсу валют; знецінення гривні.

Таким чином, після повернення податків зразка 2018 року, завозити авто з-за кордону буде невігидні, тому спочатку зросте попит на автомобілі на внутрішньому ринку, де ціни на популярні моделі піднімуться близько на 20-30%.