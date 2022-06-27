Як не стати жертвою шахраїв при купівлі б/в автомобіля

При купівлі б/в автомобілів багато українців навіть не здогадуються, що стали жертвами шахраїв. Існує кілька видів шахрайства на вторинному автомобільному ринку. Сьогодні ми розповімо, як не купити автомобіль із підробленими документами чи номерами агрегатів, що особливо актуально при покупці євроблях.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ збільшилася кількість випадків купівлі автомобілів за нотаріальною довіреністю або за розпискою. Тобто, автомобіль офіційно не оформляється, а його експертиза не проводиться. При цьому продавці можуть навести на перший погляд цілком переконливу причину, чому вони продають автомобіль за розпискою.

Надалі при реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС виявляється, що у нього перебиті номери агрегатів й підроблені документи.

Також часто українці купують у Європі автомобілі на іноземних номерах із перебитими номерами агрегатів, хоча багато хто про це й не здогадується. Тільки за первинної реєстрації в сервісних центрах МВС експерти повідомляють їм, що, наприклад, номер кузова видалено кустарним чином, а замість нього нанесено підроблений номер.

В результаті такі проблемні автомобілі поліція вилучає та відкриває кримінальне провадження за ст. 290 КК України. Максимальне покарання за цією статтею – до трьох років обмеження волі. І покупець може стати першим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні.

Тому рекомендується купівлю автомобіля переоформляти у сервісному центрі МВС із проведенням експертизи. Якщо ви таки хочете купити машину за дорученням, то все одно зробіть її експертизу (перед угодою).

Нагадаємо, в Україні буде революція у сфері ввезення автомобілів на іноземних номерах.