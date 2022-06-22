Б/в автомобілі в Україні подорожчають на 20-30%

В Україні б/в автомобілі після того, як з 1 липня 2022 року скасують безкоштовне розмитнення євроблях, подорожчають приблизно на 20-30%. Такої думки аналітики українського Інституту досліджень авторинку.

Аналітики уточнили, що на 20-30% подорожчає більшість популярних моделей. На решту моделей ціни можуть бути іншими.

У звіті Інституту досліджень авторинку йдеться про те, що після скасування безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах ввозити їх з-за кордону стане фінансово не вигідно. Тому українці різко менше купуватимуть євробляхи за кордоном. Щомісяця в Україну ввозитимуть лише по кілька тисяч автомобілів на іноземній реєстрації, як і раніше.

На це вплине зниження купівельної спроможності українців через повномасштабне вторгнення в Україну російських окупаційних військ, подорожчання автомобілів за кордоном (через кризу в автомобільній промисловості та дефіцит нових автомобілів), подорожчання та зміну логістики доставки автомобілів (головним чином тут йдеться про машини зі США та Південної Кореї).

Також негативно на купівельній спроможності українців позначиться знецінення гривні (поки що НБУ продовжує утримувати курс гривні по відношенню до долара).

Нагадаємо, раніше експерти попередили, що в Україні можуть "вбити" ринок нових автомобілів.