Біля узбережжя США виявили фрагменти легендарного корабля XVII століття

Корабель надихнув Стівена Спілберга на створення фільму «Бовдури», інформує ZN.ua.

Біля узбережжя США виявили фрагменти легендарного корабля XVII століття
Корабельна аварія надихнула Спілберга на створення "Бовдурів"
© Warner Bros

Рибалка виявив фрагменти корабля, який зазнав аварії в XVII столітті біля узбережжя Астроії, штат Техас (США). Ця аварія надихнула Стівена Спілберга на створення фільму «Бовдури», який вийшов у 1985 році, повідомляє Newsweek.

В Асторії, яка стала місцем аварії корабля Одноокого Біллі з картини, мешкає рибалка Крейг Андес. Багато років тому він виявив фрагменти справжнього корабля – шматки дерева, що стирчали з пляжу. Нині ж цю деревину ідентифікували та датували.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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