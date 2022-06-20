Біля узбережжя США виявили фрагменти легендарного корабля XVII століття

Рибалка виявив фрагменти корабля, який зазнав аварії в XVII столітті біля узбережжя Астроії, штат Техас (США). Ця аварія надихнула Стівена Спілберга на створення фільму «Бовдури», який вийшов у 1985 році, повідомляє Newsweek.

В Асторії, яка стала місцем аварії корабля Одноокого Біллі з картини, мешкає рибалка Крейг Андес. Багато років тому він виявив фрагменти справжнього корабля – шматки дерева, що стирчали з пляжу. Нині ж цю деревину ідентифікували та датували.