Skoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фото

Компания Skoda представила самую быструю Skoda Fabia RS Rally 2, которая стала раллийной версией хэтчбека В-класса – теперь она имеет полный привод и 290 лошадиных сил. Уже в следующем году автомобиль примет участие в чемпионате мира по ралли.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Skoda.

Сейчас хэтчбек Skoda Fabia RS Rally 2, оснащенный 1,6-литровым турбомотором и сложной полноприводной трансмиссией, проходит испытания, и уже в 2023 году он примет участие в мировом соревновании. В основе мотора – 2,0-литровая четверка Volkswagen Golf GTI. Несмотря на меньший объем, двигатель очень мощный, ведь развивает 290 л. с. и имеет крутящий момент 430 Н?м. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч, поскольку в ралли редко разгоняются до такой отметки на спидометре.

Фото: Skoda

Новый автомобиль имеет расширенные колесные арки, указывающие на увеличенный путь, а обвес и антикрыло должны улучшить аэродинамику. К тому же, дополнительные воздухозаборники оптимизируют охлаждение двигателя и тормозов.

Фото: Skoda

В салоне теперь есть спортивные сиденья и руль, там установили трубчатый каркас безопасности, а для снижения веса убрали часть отделки, шумоизоляцию, задние сиденья, кондиционер и аудиосистему.

При этом раллийный хэтчбек получил 5-ступенчатую секвентальную КПП и полный привод с функцией отключения передней или задней оси. Также автомобилю укрепили подвеску и установили увеличенные дисковые тормоза диаметром 355 мм спереди и 300 мм сзади.