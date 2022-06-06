В Україні створюють унікальні автомобілі для передової - на що вони здатні

В українському тилу майструють унікальні фронтові автівки. Майстри з нуля виготовляють Баггі та переробляють старі радянські машини. Про це інформує Gazeta.ua з посиланням на ТСН.

«Військові за такою саморобною технікою буквально шикуються у чергу — настільки вона їм потрібна. Головна проблема — гроші на запчастини та матеріали», — сказано в повідомленні.

Волонтер та один з майстрів Володимир Садик розповів, що перший Баггі він створив для сімейних розваг, а коли почалося війна, вирішив переобладнати його для передової.

За словами Садика, майстри особисто тестують кожну автівку перед тим як відправляти її на фронт. Прохідність і швидкість у таких авто, кращі ніж у заводських позашляховиків. А усі запчастини – з радянських «Жигулів».

«В таких умовах, як для снайперів, ДРГ, ССО, розвідка, які мають переміщатися в неочікуваних місцях, важкодоступних, то від цього вони просто в захваті, вона маленька, її непомітно, накривають масксіткою , її взагалі з 30 метрів незрозуміло, що це таке», — каже волонтер.

Садик додав, що військові цей Баггі оцінили і завалили його проханнями зробити ще. Тепер в його гаражі справжній конвеєр.

Майстер Денис Романовський з Вінниці розповів, що машини для фронту ремонтує вже 8-мий рік попри те, що сам незрячий.

Чоловік розповів, що зібрав навколо себе команду міських автомайстрів і зараз вони фактично живуть в гаражі.

«Ми самі їздимо, в Польщу, там забираємо, тут ремонтуємо і самі відвозимо. У нас класна команда, налагоджено все», — кажуть волонтери.

На Волині авто для фронту ремонтує цілий автоклуб. Зокрема, прикутий до візка майстер Валентин Шабунін. Раніше чоловік спеціально створив машину для людей з інвалідністю, а тепер такі машини потрібні на передовій.

«У кожного свій фронт. Це наш фронт, скажемо. Ми робимо, щоб люди мали на чому їздити, виконували бойові завдання», — зазначив Валентин.