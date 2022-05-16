В Украину ввозить топливо будут через отдельный пункт пропуска

В Украину ввозить топливо будут через отдельный пункт пропуска. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В Украину ввозить топливо будут через отдельный пункт пропуска

По его словам, на западной границе будет выделен отдельный пункт пропуска для бензовозов. Это позволит доставлять топливо в Украину своевременно.

Не секрет, что на западной границе сейчас наблюдаются большие очереди. Это связано с большим количеством автомобильного транспорта с гуманитарным грузом, с беженцами. Кроме того, очередь создают автомобили на иностранных номерах, которые в большом количестве сейчас покупают украинцы, пользуясь бесплатной растаможкой.

Найем подчеркнул, что пункт пропуска для бензовозов начнет работать уже в ближайшие дни. Сколько он будет ежедневно пропускать автомобилей – не сообщается.

В Украину ввозить топливо будут через отдельный пункт пропуска

Напомним, в конце апреля в Украине образовался дефицит топлива, так как роSSийские оккупанты обстреливают нефтебазы, НПЗ и ж/д станции. Правительство обещает, что дефицит топлива в ближайшее время ликвидируют. Поставки топлива будут идти из Германии, Скандинавии и Прибалтики. Некоторые сети АЗС покупают топливо в Хорватии.

Ранее стало известно, что в Украине вновь начинают выпускать автомобили Skoda.


Максимов Віталій, Тудей

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