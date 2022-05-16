В Украину ввозить топливо будут через отдельный пункт пропуска. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, на западной границе будет выделен отдельный пункт пропуска для бензовозов. Это позволит доставлять топливо в Украину своевременно.

Не секрет, что на западной границе сейчас наблюдаются большие очереди. Это связано с большим количеством автомобильного транспорта с гуманитарным грузом, с беженцами. Кроме того, очередь создают автомобили на иностранных номерах, которые в большом количестве сейчас покупают украинцы, пользуясь бесплатной растаможкой.

Найем подчеркнул, что пункт пропуска для бензовозов начнет работать уже в ближайшие дни. Сколько он будет ежедневно пропускать автомобилей – не сообщается.

Напомним, в конце апреля в Украине образовался дефицит топлива, так как роSSийские оккупанты обстреливают нефтебазы, НПЗ и ж/д станции. Правительство обещает, что дефицит топлива в ближайшее время ликвидируют. Поставки топлива будут идти из Германии, Скандинавии и Прибалтики. Некоторые сети АЗС покупают топливо в Хорватии.

Ранее стало известно, что в Украине вновь начинают выпускать автомобили Skoda.