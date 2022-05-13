В Украине автогаз подорожал на 45%, а ДТ – на 25%

С января по апрель 2022 года на украинских АЗС стоимость дизельного топлива увеличилась на 25%, а автогаза – на 45%. Такие цифры обнародовала Государственная служба статистики Украины.

В Украине автогаз подорожал на 45%, а ДТ – на 25%

В частности, за первые 4 месяца 2022 года дизельное топливо в Украине подорожало на 27,8% - до 37,8 гривен за литр, а автогаз на 44,1% - до 27,6 гривен за литр.

За отчетный период подорожал заметно и бензин. Так, бензин А-92 стал стоить дороже на 15,1% (34,1 гривен за литр), а бензин А-95 - на 13,5% (34,6 гривен за литр).

В Украине автогаз подорожал на 45%, а ДТ – на 25%

Между тем, по состоянию на 12 мая средняя цена автогаза в Украине составляла 33,29 гривен за литр. Некоторые сети АЗС продавали такое топливо почти за 40 гривен. Ранее Консалтинговая группа "А-95" сделала прогноз, что в Украине скоро автогаз может подорожать до 42-45 гривен за литр.

Что же касается бензина и дизельного топлива, то из-за дефицита на них цены в первой половине мая тоже сильно увеличились. Так, бензин некоторые АЗС продают по 53-60 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Государственная экологическая инспекция Украины перестала проверять качество топлива, которое продают АЗС.


Максимов Віталій, Тудей

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