В Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей

В Украине в ближайшее время не будут отменять бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонил соответствующий законопроект № 7311, свидетельствуют данные сайта Верховной Рады.

В Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей

Нужно отметить то, что если законопроект № 7311 отклонил профильный комитет, это еще не означает, что его не примут в дальнейшем. Проект закона отклонили в первом чтении. Возможно, в него внесут изменения, после чего вновь подадут на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Авторы законопроекта № 7311 исходили из того, что бесплатной растаможкой злоупотребляют коммерческие организации, которые начали массово завозить и бесплатно растамаживать автомобили из Европы с целью дальнейшей перепродажи. И это при том, что бесплатная растаможка на время военных действий в первую очередь вводилась для простых граждан, военнослужащих и волонтеров.

В Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей

Сколько еще продлится бесплатная растаможка автомобилей на иностранных номерах – сказать трудно. В любом случае она закончится с окончанием войны против роSSийских оккупантов. На данный момент в Украине уже бесплатно растаможили более 20 тысяч автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, какие б/у автомобили выгоднее покупать украинцам во время войны.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрениеForbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилейВ Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей
Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Украинцы массово избавляются от автомобилей - каких и почемуУкраинцы массово избавляются от автомобилей - каких и почему
Растаможка автомобилей: украинцы все еще имеют возможность купить подержанное авто дешевлеРастаможка автомобилей: украинцы все еще имеют возможность купить подержанное авто дешевле
Hyundai приостановил выпуск автомобилей в РоSSииHyundai приостановил выпуск автомобилей в РоSSии
В Украину ввезли без растаможки более 19 тыс. авто. Это мешает поставкам оружия и гуманитаркиВ Украину ввезли без растаможки более 19 тыс. авто. Это мешает поставкам оружия и гуманитарки
В Украину без пошлины ввезли более 19 тыс. автомобилей, в том числе элитных. Это мешает поставкам военной помощи, – ЭПВ Украину без пошлины ввезли более 19 тыс. автомобилей, в том числе элитных. Это мешает поставкам военной помощи, – ЭП
В бельгийском порту «застряли» 8 тысяч автомобилей для ввоза в РФ – Wall Street JournalВ бельгийском порту «застряли» 8 тысяч автомобилей для ввоза в РФ – Wall Street Journal
В Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежиВ Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежи
Последние новости
Подгружаем последние новости