В Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей

В Украине в ближайшее время не будут отменять бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонил соответствующий законопроект № 7311, свидетельствуют данные сайта Верховной Рады.

Нужно отметить то, что если законопроект № 7311 отклонил профильный комитет, это еще не означает, что его не примут в дальнейшем. Проект закона отклонили в первом чтении. Возможно, в него внесут изменения, после чего вновь подадут на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Авторы законопроекта № 7311 исходили из того, что бесплатной растаможкой злоупотребляют коммерческие организации, которые начали массово завозить и бесплатно растамаживать автомобили из Европы с целью дальнейшей перепродажи. И это при том, что бесплатная растаможка на время военных действий в первую очередь вводилась для простых граждан, военнослужащих и волонтеров.

Сколько еще продлится бесплатная растаможка автомобилей на иностранных номерах – сказать трудно. В любом случае она закончится с окончанием войны против роSSийских оккупантов. На данный момент в Украине уже бесплатно растаможили более 20 тысяч автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, какие б/у автомобили выгоднее покупать украинцам во время войны.