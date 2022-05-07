Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение

Госрегулирование цен на топливо в Украине не отменили, но несмотря на это некоторые АЗС продают его на треть дороже и при этом придумывают разные схемы оплаты. Об этом пишет Forbes.

По подсчетам аналитика Upeco Александра Сиренко, около 1000 заправок, или 25% всего рынка отказались от правил, которые введены государством.

К примеру, в сети АЗС NG в Виннице бензин продают только по талонам. Чтобы купить талон, нужно оплатить счет минимально на 200 литров по цене 55,5 грн за литр. На заправке АЗС Oil-x в Житомире "заправляют только своих". Чтобы стать "своим", нужно приехать на эту АЗС и договориться.

В Коломне Ивано-Франковской области бензин находится на одной из двух АЗС сети GOG. На этой заправке действуют ограничения – 20 литров на одну машину, цена – 56,5 грн/литр.