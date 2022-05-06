Укрзализныця временно ограничила продажу билетов через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисы

Приобрести электронные проездные документы можно только на официальном сайте перевозчика.

Укрзализныця временно ограничила продажу билетов через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисы
Фото: Укрзалізниця

Укрзализныця временно ограничила продажу ж/д билетов через партнерские сервисы: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

"В настоящее время электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци - Ukrzaliznytsia booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци", - отметили в УЗ.

В "Укрзализныци" говорят, что ограничение является "временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы и гарантировать бесперебойность их работы".

В пресс-службе перевозчика добавили – если при покупке билета онлайн-система зависнет, то деньги вернут через 3-10 банковских дней в зависимости от банка.

Напомним, Укрзализныця посоветовала покупать билеты в кассах из-за роSSийских кибератак. 1 мая хакеры атаковали сервисы онлайн-продажи билетов и линию поддержки УЗ.

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