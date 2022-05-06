ТОП-3 кроссоверов на случай войны

В Украине, в которой введено военное положение, повреждено почти 20 тыс. км дорог и образовался дефицит топлива. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 кроссоверов на случай войны.

ТОП-3 кроссоверов на случай войны

Сразу скажем, что мы анализировали только те кроссоверы, которые оснащаются дизельным двигателем. Почему? Во время действия военного положения все-таки дизельное топливо достать легче, чем бензин.

Kia Sportage

Этот южнокорейский кроссовер был лидером по продажам на рынке новых автомобилей в Украине до войны. Он не утратил свою актуальность и сейчас. В линейку двигателей Sportage (см. фото вверху) входят 1,7 и 2,0 л дизельные силовые агрегаты, которые работают вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Межосевую муфту можно заблокировать на скоростях до 40 км/ч, а в сельской местности пригодится помощник контроля скорости при спуске и имитация межколесных блокировок. Дизельные моторы экономичные и вполне надежные.

Renault Duster

ТОП-3 кроссоверов на случай войны

Этот бюджетный кроссовер стал еще более актуальным в Украине во время военного положения. Он оснащается 1,5 л турбодизелем мощностью 109 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач. Привод – полный.

Хотя Renault Duster относится к кроссоверам, но по своим возможностям он может сравниться с внедорожниками. К тому же у него нет некоторых электронных помощников, что во время войны можно считать достоинством, а не недостатком (меньше шансов, что они поломаются).

Nissan X-Trail

ТОП-3 кроссоверов на случай войны

Рекомендуем обратить внимание на Nissan X-Trail второго поколения. У него под капотом находится вполне надежный 2,0 л дизельный двигатель мощностью 150 л.с. Если обслуживать и своевременно менять масло, то ресурс дизеля составит 500 тысяч км и даже больше.

Напомним, ранее мы назвали ТОП-5 самых надежных и экономичных б/у кроссоверов с дизелем.


Максимов Віталій, Тудей

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