Цена автогаза в Украине установила новый антирекорд

На заправках сети Нефтек (г.Днепр) автогаз подорожал на 1 гривну и достиг отметки в 34,99 гривен за литр. Раньше еще никогда так дорого топливо для автомобилей с ГБО на украинских АЗС не стоило.

Цена автогаза в Украине установила новый антирекорд

В целом же по состоянию на 5 мая средняя цена автогаза на украинских АЗС была на уровне 31,43 гривен за литр. Это на 53 копейки дороже, чем было 4 мая.

Нужно отметить, что в сети "Авантаж" стоимость топлива для автомобилей с ГБО увеличилась за день на 1,95 гривен. Правда, теперь цена автогаза на заправках этой сети не сильно отличается от средней цены по стране – 31,95 гривен за литр.

Между тем, в начале мая в некоторых сетях АЗС продажи автогаза увеличились на 80%. Это связано с дефицитом бензина. Водители заправляются тем топливом, которое есть на АЗС.

Цена автогаза в Украине установила новый антирекорд

Стоимость автогаза в Украине увеличивается одновременно с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Так, ожидается, что уже в ближайшее время стоимость бензина достигнет 37,69 гривен за литр, а ДТ – 42,63 гривен. Такие цены будут, так как Министерство экономики обнародовало новые тарифы.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине из-за низкокачественного топлива начали останавливаться автомобили.


Максимов Віталій, Тудей

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