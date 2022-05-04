Редчайший суперкар почти за миллион долларов разбили в нелепом ДТП: фото

В США разбили суперкар Ford Heritage Edition GT 2006 года выпуска почти за миллион долларов. Таких авто было изготовлено всего 343 штуки.

Об этом пишет CarsCoops, информирует Апостроф.

Инцидент произошел в конце апреля во Флориде - водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Авто было куплено на аукционе Barrett-Jackson's в Палм-Бич менее месяца назад за 704 тысячи долларов, что неудивительно из-за его редкости.

Согласно отчету полиции, 50-летний водитель Роберт Дж. Гуарини разбился, потому что он “не знал, как управлять рычагом переключения передач” и потерял контроль над автомобилем во время его переключения.

Суперкар получил серьезные повреждения, но не смертельные. Таким образом, владелец сможет его восстановить, оплатив немаленький счет.

Водитель получил незначительные ушибы и штраф за вождение с приостановленными правами и управление незарегистрированным транспортным средством.


Маргарита Лепс, Апостроф

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