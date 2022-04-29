2022-04-29
Укрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запрет
В Укрзализныце рассказали о временной отмене сообщения с Одессой.
Как пишет Politeka.net, с первого по третье мая в Одессе введен комендантский час. В Укрзализныце сообщили, что на вышеуказанный период поезда перестанут ездить как в областной центр, так и из него.
"Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.
Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не въезжают в Одессу, продолжат движение", - добавлено в публикации.
Также отмечено, что комендантский час будет с 22:00 первого мая до 5:00 3 мая. В это время запрещено пребывать на улице, а также в любых других общественных местах без специальных пропусков или удостоверений.
Артём Батечко, politeka.net