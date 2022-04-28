Украинцы массово продают автомобили - какие и почему

На сайтах автопродажи все чаще появляются объявления о продажи авто, пострадавших от боевых действий. Владельцы пытаются выручить хоть какие-то деньги за расстрелянные орками машины, пишет «ТопЖыр».

Так, в Ирпене выставлен на продажу Peugeot 407 2004 года. Седан изрешечен пулями, а его колеса пробиты. Поскольку у авто сел аккумулятор, то завести его пока не получилось, но до войны оно было в рабочем состоянии. Купить Peugeot 407 можно за 2000 долларов.

За такую же сумму предлагают приобрести и Dacia Logan 2008 года. Автомобиль по-видимому уничтожен взрывом и подойдет только для разборки на запчасти.

В Киеве за $2500 продается Mazda 6 2007 года с расстрелянной задней частью. Примечательно, что в остальном машина в относительно нормальном состоянии и есть шанс восстановить ее.

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