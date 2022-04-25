С каким пробегом подержанные автомобиль лучше не покупать

В Украине, которая больше двух месяцев сражается с роSSийскими оккупантами, разрешили регистрировать куплю-продажу транспортных средств. Чаще всего украинцы покупают подержанные автомобили. Сегодня мы расскажем, с каким пробегом подержанный автомобиль лучше не покупать.

С каким пробегом подержанные автомобиль лучше не покупать

Эксперты не рекомендуют покупать автомобили с пробегом примерно 200-300 тысяч километров. У многих автомобилей к такому пробегу появляются серьезные проблемы, в зависимости от модели и автопроизводителя. Конечно, бывают приятные исключения, но они только подтверждают правило.

Многое зависит еще не только от пробега автомобиля, но и от того, как его эксплуатировали. Если за машиной плохо ухаживали и много ездили, лихачили, то у нее проблемы могут появиться даже раньше, чем она достигнет рубеж в 200 000 км.

С каким пробегом подержанные автомобиль лучше не покупать

При большом пробеге из-за износа клапанов и поршней у двигателя будет много проблем. Если своевременно не проверить на СТО автоматическую коробку передач, то ей вскоре придется делать капитальный ремонт.

При надлежащем уходе автомобиль, например, с 3,0 литровым атмосферным двигателем будет достаточно надежным, даже при пробеге 200 000 километров. А вот машины с турбодвигателем могут быть не такими надежными после большого пробега.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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