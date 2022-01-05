Джокович прибыл в Австралию с неправильно оформленной визой

Теперь все зависит от власти страны.

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в австралийский город Мельбурн для участия в первом году турнира "Большого шлема" Australian Open, однако неожиданно столкнулся с проблемами другого рода, чем отсутствие обязательной вакцинации.

Команда сербского теннисиста неправильно оформила документы и теперь испытывает проблемы с визой, сообщает theage.com.au.

Пограничная служба обратилась к правительству штата Виктория с просьбой поручиться за Джоковича, однако власти отказались.

По инсайдерской информации, несмотря на проблемы с визой, пограничная служба все равно может пустить Джоковича в страну.

Напомним, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил, что первая ракетка мира Новака Джоковича будет отправлен домой "первым самолетом", если он не сможет предоставить достаточно доказательств медпоказов от вакцинации.