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2021-12-26
Названа символическая сборная Английской премьер-лиги 2021 года
В нее вошли представители только трех клубов.
Фото: premierleague.com
Разнообразием она не удивляет – все полевые игроки представляют только два клуба: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" представлены в равных частях. И только голкипер "Челси" Эдуар Менди разбавил этот дуумвират.
Состав символической сборной аналитики CIES определили, опираясь на рейтинг CIES Performance Index, измеряющий коллективную и индивидуальную эффективность игроков, исходя из их статистических показателей.
Среди оставшихся за бортом громких имен можно отметить Кевина Де Брюйне, Вирджила Ван Дейка и Нголо Канте.