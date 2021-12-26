Названа символическая сборная Английской премьер-лиги 2021 года

В нее вошли представители только трех клубов.

Фото: premierleague.com

Составлена символическая сборная Английской премьер-лиги 2021 года по версии CIES Football Observatory.

Разнообразием она не удивляет – все полевые игроки представляют только два клуба: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" представлены в равных частях. И только голкипер "Челси" Эдуар Менди разбавил этот дуумвират.

Состав символической сборной аналитики CIES определили, опираясь на рейтинг CIES Performance Index, измеряющий коллективную и индивидуальную эффективность игроков, исходя из их статистических показателей.

Среди оставшихся за бортом громких имен можно отметить Кевина Де Брюйне, Вирджила Ван Дейка и Нголо Канте.