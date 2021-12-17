Миколенко переходит в "Эвертон", - Луческу

Зимняя трансферная кампания еще не стартовала, а уже есть громкая новость: защитник "Динамо" Виталий Миколенко продолжит карьеру в Английской премьер-лиге - в "Эвертоне".

Эту информацию подтвердил наставник киевлян Мирча Луческу.

"Один из них отправился в "Эвертон", Англия. Это первый крупный трансфер из "Динамо" Киев после Ярмоленко. Он - молодой игрок, который является примером для всех пришедших сюда", - заявил "Il Luce", не называя имени 22 -летнего Миколенко, но международная пресса писала именно о нем.

"Очень важно, чтобы кроме результатов давать молодым игрокам возможность перспективы", - цитирует Луческу румынское издание Telekom Sport.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч, отличившись тремя голевыми передачами.

Отметим, что "Эвертон" в этом сезоне АПЛ осел на 14-м месте. Накануне "ириски" сумели на "Стэмфорд Бридж" свести вничью матч против "Челси" – 1:1.