Миколенко переходит в "Эвертон", - Луческу

Мирча подтвердил главную трансферную новость декабря в УПЛ.

Миколенко переходит в "Эвертон", - Луческу
Віталій Міколенко
Фото: ФК "Динамо"

Зимняя трансферная кампания еще не стартовала, а уже есть громкая новость: защитник "Динамо" Виталий Миколенко продолжит карьеру в Английской премьер-лиге - в "Эвертоне".

Эту информацию подтвердил наставник киевлян Мирча Луческу.

"Один из них отправился в "Эвертон", Англия. Это первый крупный трансфер из "Динамо" Киев после Ярмоленко. Он - молодой игрок, который является примером для всех пришедших сюда", - заявил "Il Luce", не называя имени 22 -летнего Миколенко, но международная пресса писала именно о нем.

"Очень важно, чтобы кроме результатов давать молодым игрокам возможность перспективы", - цитирует Луческу румынское издание Telekom Sport.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч, отличившись тремя голевыми передачами.

Отметим, что "Эвертон" в этом сезоне АПЛ осел на 14-м месте. Накануне "ириски" сумели на "Стэмфорд Бридж" свести вничью матч против "Челси" – 1:1.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ломаченко разгромил Комми единогласным решением судейЛомаченко разгромил Комми единогласным решением судей
Гол украинца Назарины претендует на награду как лучший в туре Лиги конференций УЕФАГол украинца Назарины претендует на награду как лучший в туре Лиги конференций УЕФА
Фанаты "Бетиса" забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. ФутболАгуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол
Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против КоммиВладимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против Комми
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины. ФутболЛуческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины. Футбол
Мирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. ФутболМирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. Футбол
Луческу прокомментировал скандальный баннер, вывешенный на матче "Динамо" - "Шахтер" фанами "горняков". ФутболЛуческу прокомментировал скандальный баннер, вывешенный на матче "Динамо" - "Шахтер" фанами "горняков". Футбол
Фанаты "Шахтера" вывесили на матче с "Динамо" оскорбительный для Луческу баннерФанаты "Шахтера" вывесили на матче с "Динамо" оскорбительный для Луческу баннер
Звезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. ФутболЗвезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. Футбол
Луческу останется в "Динамо" до 2024 года. ФутболЛуческу останется в "Динамо" до 2024 года. Футбол
Конфронтация усиливается: Луческу запретил своим игрокам подходить к трибунам с болельщикамиКонфронтация усиливается: Луческу запретил своим игрокам подходить к трибунам с болельщиками
Петраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. ФутболПетраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. Футбол
Луческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. ФутболЛуческу раскритиковал игру сборной Украины в матче против Австрии. Футбол
На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против ЛуческуНа матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу
Последние новости
Подгружаем последние новости