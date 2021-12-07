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2021-12-07
Карлсен укрепил свое преимущество над россиянином в матче за мировую шахматную корону
Состоялась вторая результативная партия.
Фото: FIDE
В Дубае (ОАЭ) продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает титул от посягательств русского гроссмейстера Яна Непомнящего.
Накануне состоялась 8 партия матча. Норвежец играл белыми фигурами и одержал победу на 46-м ходу.
Счет в матче стал 5:3 в пользу чемпиона. После дня отдыха следующая партия состоится 7 декабря.
Матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей запланирован тайбрейк с сокращенным контролем.