Карлсен укрепил свое преимущество над россиянином в матче за мировую шахматную корону

Состоялась вторая результативная партия.

Карлсен укрепил свое преимущество над россиянином в матче за мировую шахматную корону
Фото: FIDE

В Дубае (ОАЭ) продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает титул от посягательств русского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Накануне состоялась 8 партия матча. Норвежец играл белыми фигурами и одержал победу на 46-м ходу.

Счет в матче стал 5:3 в пользу чемпиона. После дня отдыха следующая партия состоится 7 декабря.

Матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей запланирован тайбрейк с сокращенным контролем.

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