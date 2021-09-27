В матче УХЛ зафиксирован первый случай расизма

Очередной тур УХЛ ознаменовался расистским скандалом.

Андрей Денискин
Фото: скриншот
Андрей Денискин

В рамках 4-го тура Украинской хоккейной лиги форварда "Кременчуга" Андрея Денискина изъяли до конца матча с "Донбассом" (3:2) за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста соперника Джейла Смерека.

Во втором периоде Денискины изобразил руками Смереку, как он поедает банан.

За этот жест Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против форварда "Кременчуга" открыто дисциплинарное производство.

Со своей стороны "Кременчуг" осудил поступок и наказал своего игрока за проявление расизма.

"ХК "Кременчуг" резко отрицает и осуждает все формы расовой дискриминации. Кременчугский хоккейный клуб провел общекомандный сбор, где осудил поступок Андрея Денискина и наказал дисциплинарным взысканием нападающего", - говорится в заявлении клуба.

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