Суарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьере

Уругваец забивал на каждой минуте матча.

Фото: Atletico Луис Суарес

В погоне за лидером Ла Лиги "Реалом" их земляки из "Атлетико" одержало выездную, волевую победу над "Гетафе" в мадридском дерби - 2:1.

Оба мяча за "матрасников" забил Луис Суарес.

Первый гол уругвайца на 78-й минуте стал для него рекордным. Это была единственная минута (из регламентных 90), на которой Луис не забивал за всю свою карьеру, сообщает El Pais.

Теперь El Pistolero забивал хотя бы один гол на каждой минуте с 1-й по 90 + седьмой.

Всего на счету Суареса за карьеру 661 матч, 427 забитых мячей и 238 результативных передач.