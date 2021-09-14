Умер легендарный метатель молота, обладатель мирового рекорда Юрий Седых

Спортсмен дважды выиграл Олимпиаду и один раз - чемпионат мира.

Фото: twitter.com/sergey_bubka

Двукратный олимпийский чемпион по метанию молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни.

Об этом в твиттере сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим в связи со смертью Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Украинский советский легкоатлет Юрий Седых родился в 1955 году в роSSийском городе Новочеркасск. Является воспитанником киевской школы метания молота.

В 1976 году выиграл Олимпиаду в Монреале с результатом 77,52 м, в 1980 году повторил свой успех в Москве, метнув снаряд на 81,80 м. Трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз - чемпионат мира.

В 1986 году на чемпионате Европы в Германии установил мировой рекорд 86,74 м, который не побит до сих пор.

В 2013 году Седых был введен в Зал славы Всемирной легкой атлетики.

Спортсмен выиграл все главные медали в карьере и установил мировой рекорд, когда жил и тренировался в Украине. В последние годы жизни он жил в Париже.

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