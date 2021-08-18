Белорусским спортсменам запретили выезжать на международные соревнования

Приказ Минспорта страны.

Белорусским спортсменам запретили выезжать на международные соревнования
Фото: agronews.com

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь запретило всем своим спортсменам посещать международные турниры за рубежом.

Об этом говорится в переписке, скриншот которой опубликовал на своей официальной странице в Instagram легкоатлет Андрей Кравченко.

Ведомство распорядилось исключить финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет средств госбюджета.

При этом спортсменам запрещено выезжать на международные турниры не только за счет государства, но и за свой счет.

Министерство спорта и туризма РБ пока не давало никаких официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вышла на свой первый старт после скандала на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка приняла участие в турнире в польском городе Щецин, где заняла третье место в двух дистанциях - 100 и 200 метров.

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