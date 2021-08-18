Беленюк получил новое воинское звание и наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде

Жан Беленюк - четвертый борец в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта.

Фото: Минобороны

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк, который завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио, получил очередное воинское звание «старший лейтенант» и поощрительную награду Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолет ПМ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Награду во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Беленюку вручил министр обороны Андрей Таран.

"Старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время XXXІІ летних Олимпийских игр в Токио. Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк - четвертый борец в истории Украины с олимпийским «золотом» в этом виде спорта", - отметили в Минобороны.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами – победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.