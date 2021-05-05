Официально: Моуриньо сменит Фонсеку у руля "Ромы"

По окончанию сезона один португалец сменит другого португальца.

"Рома" на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Паулу Фонсеки после окончания сезона.

Клуб поблагодарил Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение двух лет.

При этом пресс-служба "волков" объявила имя нового главного тренера. Им стал соотечественник Фонсеки Жозе Моуриньо.

Контракт с Жозе рассчитан на три года до лета 2024 года. Моуриньо приступит к работе перед началом сезона-2021/22.

Таким образом, каникулы Жозе продолжались недолго. Напомним, в середине апреля Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".