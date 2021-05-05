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2021-05-05
Официально: Моуриньо сменит Фонсеку у руля "Ромы"
По окончанию сезона один португалец сменит другого португальца.
Жозе Моуріньо
Фото: marca.com
"Рома" на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Паулу Фонсеки после окончания сезона.
Клуб поблагодарил Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение двух лет.
При этом пресс-служба "волков" объявила имя нового главного тренера. Им стал соотечественник Фонсеки Жозе Моуриньо.
Контракт с Жозе рассчитан на три года до лета 2024 года. Моуриньо приступит к работе перед началом сезона-2021/22.
Таким образом, каникулы Жозе продолжались недолго. Напомним, в середине апреля Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".