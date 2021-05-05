Официально: Моуриньо сменит Фонсеку у руля "Ромы"

По окончанию сезона один португалец сменит другого португальца.

Официально: Моуриньо сменит Фонсеку у руля "Ромы"
Жозе Моуріньо
Фото: marca.com

"Рома" на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Паулу Фонсеки после окончания сезона.

Клуб поблагодарил Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение двух лет.

При этом пресс-служба "волков" объявила имя нового главного тренера. Им стал соотечественник Фонсеки Жозе Моуриньо.

Контракт с Жозе рассчитан на три года до лета 2024 года. Моуриньо приступит к работе перед началом сезона-2021/22.

Таким образом, каникулы Жозе продолжались недолго. Напомним, в середине апреля Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".

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