В матче НХЛ хоккеист забросил шайбу лицом, побывав после этого в нокдауне

Накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия Флайерс" обыграла на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2, тем самым усложнив подопечным Дэвида Куинна задачу по выходу в плей-офф от Восточного дивизиона.

Сами "летчики" потеряли эти надежды значительно раньше.

Открыли счет хозяева после точного броска Брендана Смита в первом периоде.

Сквитал результат форвард Джеймс ван Римсдайк, причем сделал это 31-летний американец нетрадиционным для хоккея способом.

После броска Трэвиса Конекны и рикошета от клюшки защитника шайба попала ван Римсдайку прямо в лицо и от него закатилась в ворота. Джеймс не смог толком оценить красоту заброшенной шайбы, так как от боли сразу рухнул на лед.

Ван Римсдайк все же продолжил игру, но результативными действиями больше не отличился.