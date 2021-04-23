В матче НХЛ хоккеист забросил шайбу лицом, побывав после этого в нокдауне

Джеймс ван Римсдайк едва не потерял зубы.

В матче НХЛ хоккеист забросил шайбу лицом, побывав после этого в нокдауне
Джеймс ван Рімсдайк
Фото: NHL.com

Накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия Флайерс" обыграла на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2, тем самым усложнив подопечным Дэвида Куинна задачу по выходу в плей-офф от Восточного дивизиона.

Сами "летчики" потеряли эти надежды значительно раньше.

Открыли счет хозяева после точного броска Брендана Смита в первом периоде.

Сквитал результат форвард Джеймс ван Римсдайк, причем сделал это 31-летний американец нетрадиционным для хоккея способом.

После броска Трэвиса Конекны и рикошета от клюшки защитника шайба попала ван Римсдайку прямо в лицо и от него закатилась в ворота. Джеймс не смог толком оценить красоту заброшенной шайбы, так как от боли сразу рухнул на лед.

Ван Римсдайк все же продолжил игру, но результативными действиями больше не отличился.

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