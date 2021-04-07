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2021-04-07
В матче НБА между "Лейкерс" и "Торонто" произошла массовая драка
Команды завелись на ровном месте.
В матче регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Торонто Репторс" (110:101) еще в первой четверти произошел неприятный эпизод.
На кольцо "Лейкерс" вышел форвард "Торонто" О Джи Ануноби, против которого пришлось фолить разыгрывающему Деннису Шредеру.
При этом Шредер пытался смягчить падение своего визави на паркет и в итоговой стадии немного поддержал его.
Ануноби не оценил этого жеста доброй воли и перебросил Денниса на паркет. Тогда Монтрезл Харрелл вступился за своего партнера. После чего обе команды сцепились, но рефери удалось быстро остановить драку.
Гаррелла и Ануноби удалили с площадки.