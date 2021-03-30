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2021-03-30
Футбольный фанат выбежал на поле и попытался поцеловать Салаха
Мохаммеда эта акция болельщика не воодушевила.
Фото: Twitter
В матче шестого тура квалификации Кубка африканских наций между сборными Египта и Коморских островов (4:0) произошел забавный инцидент, соучастником которого стал египетский форвард Мохамед Салах.
Во время матча нескольким наиболее рьяным фанатам удалось прорваться на поле и окружить звездного нападающего "Ливерпуля", который в поединке отметился дублем.
Болельщики пытались сфотографироваться со своим кумиром, а один даже попытался поцеловать Салаха.
Египтянина это проявление внимания не слишком порадовало - он уклонился, а затем попросил поклонников соблюдать социальную дистанцию.
Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs— Jack Moore (@Jack_Moore7)
pic.twitter.com/uGF94F1ocg March 29, 2021