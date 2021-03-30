Футбольный фанат выбежал на поле и попытался поцеловать Салаха

Мохаммеда эта акция болельщика не воодушевила.

Фото: Twitter

В матче шестого тура квалификации Кубка африканских наций между сборными Египта и Коморских островов (4:0) произошел забавный инцидент, соучастником которого стал египетский форвард Мохамед Салах.

Во время матча нескольким наиболее рьяным фанатам удалось прорваться на поле и окружить звездного нападающего "Ливерпуля", который в поединке отметился дублем.

Болельщики пытались сфотографироваться со своим кумиром, а один даже попытался поцеловать Салаха.

Египтянина это проявление внимания не слишком порадовало - он уклонился, а затем попросил поклонников соблюдать социальную дистанцию.