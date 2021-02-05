На 102-м году жизни умер отец братьев Суркисов

10 декабря Михаил Давыдович отметил свой 101-й год рождения.

Фото: isport.ua

4 февраля умер отец братьев Григория и Игоря Суркисов Михаил (Рахмиль) Давыдович Суркис.

10 декабря ему исполнился 101 год.

"Динамо" на своем официальном сайте выразило соболезнования в связи с его смертью.

"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который переступил столетний порог, навсегда останется примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", - говорится в сообщении пресс-службы.

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