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2021-02-05
На 102-м году жизни умер отец братьев Суркисов
10 декабря Михаил Давыдович отметил свой 101-й год рождения.
Фото: isport.ua
4 февраля умер отец братьев Григория и Игоря Суркисов Михаил (Рахмиль) Давыдович Суркис.
10 декабря ему исполнился 101 год.
"Динамо" на своем официальном сайте выразило соболезнования в связи с его смертью.
"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который переступил столетний порог, навсегда останется примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", - говорится в сообщении пресс-службы.