На "Дакаре" в одном экипаже произошла ссора, штурман вышел в пустыне, отказавшись ехать дальше

Испанцы - горячие парни.

На "Дакаре" в одном экипаже произошла ссора, штурман вышел в пустыне, отказавшись ехать дальше
Рікардо Раміло і Хав'єр Бланко
Фото: championat.com

Участники зачета мотовездеходов ралли-марафона "Дакар"-2021 испанцы Рикардо Рамило и Хавьер Бланко серьезно поссорились прямо во время 11-го спецучастка гонки, сообщает championat.com со ссылкой на официальный сайт "Дакара".

Ссора зашла так далеко, что Бланко, который исполнял роль штурмана, вылез из багги и отказался продолжать ралли-марафон. После этого Рамиль решил ехать дальше в одиночку. Что касается штурмана, то его вскоре подобрал в пустыне один из членов их команды.

На третьей контрольной точке спецучастка дуэт Рамило - Бланко показывал промежуточный 50-й результат, уступая лидеру дня 35 минут. На четвертой контрольной точке отставание составляло уже почти 2 часа. Судя по официальному таймингу, автомобиль испанцев несколько раз останавливался между третьей и четвертой точками.

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