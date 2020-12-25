Экс-игрок московского "Спартака" обвинил футболистов "Динамо" в применении допинга в историческом матче Лиги чемпинов

Версия Сергея Чудина.

Экс-игрок московского "Спартака" обвинил футболистов "Динамо" в применении допинга в историческом матче Лиги чемпинов
Переможний гол Сергія Реброва
Фото: скриншот

Бывший футболист московского "Спартака" Сергей Чудин раскрыл неизвестные подробности первого в истории матча киевского "Динамо" и "Спартака" в Лиге чемпионов, который состоялся на "Олимпийском" 14 сентября 1994 года.

По итогам первого тайма "красно-белые" вели со счетом 2: 0, но после перерыва украинский клуб забил три гола и одержал победу (3: 2).

"Темная история. Я по сборным Союза знал ребят из "Динамо". Спустя годы, мы встретились на турнире в Турции, посидели, разговорились. Я их подцепил:" Признайтесь, нечестно нас в 1994-м обыграли?". Они и выложили, как было на самом деле ", - заявил Чудин в интервью championat.com.

"На игре не было допинг-контроля. То ли на таможне задержали, то что-то еще - не в курсе. Киеву потом за это штраф впаяли. Я-то знаю, что это за процедура.

В Киеве ничего этого не было, никого не проверяли. Ну и в перерыве динамовцам что-то вкололи, препараты какие-то. Во втором тайме они так понеслись, словно первого вообще не было ", - отметил экс-футболист "Спартака".

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