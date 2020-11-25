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2020-11-25
В УЕФА завершилось заседание по делу о матче Швейцария - Украина
Вердикт пока не вынесен.
Фото: UEFA.com
Судьба несыгранного матча 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина решается сегодня.
Заседание по этому делу уже завершено, сообщает xsport.ua.
По информации источника, контрольный, этический и дисциплинарный орган UEFA пока не вынес решения. Его следует ожидать или сегодня вечером, или завтра утром.
Напомним, поединок не состоялся в связи с решением врача кантона Люцерн отправить сборную Украины на карантин из-за нескольких положительных тестов на коронавирус.