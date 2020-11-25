В УЕФА завершилось заседание по делу о матче Швейцария - Украина

Вердикт пока не вынесен.

Судьба несыгранного матча 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина решается сегодня.

Заседание по этому делу уже завершено, сообщает xsport.ua.

По информации источника, контрольный, этический и дисциплинарный орган UEFA пока не вынес решения. Его следует ожидать или сегодня вечером, или завтра утром.

Напомним, поединок не состоялся в связи с решением врача кантона Люцерн отправить сборную Украины на карантин из-за нескольких положительных тестов на коронавирус.