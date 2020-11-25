Свитолина только 27-я по призовым среди теннисисток в 2020 году

Первая ракетка мира и здесь первый.

Свитолина только 27-я по призовым среди теннисисток в 2020 году
Еліна Світоліна
Фото: WTA

В сети опубликовали список лидеров рейтингов АТР и WTA по количеству заработанных призовых в 2020 году.

Абсолютное первенство занимает первая ракетка мира Новак Джокович, заработавший 6,5 млн долл.

На полмиллиона меньше заработал Доминик Тим (№3 АТР).

"Только" 3,9 млн составил доход от призовых прошлогоднего лидера данной классификации Рафаэля Надаля (№2 АТР).

Призовые экс-первой ракетки мира Роджера Федерера составили 750 тыс. долл. - швейцарец занял в своеобразном рейтинге 35-ю позицию.

ATP year-end prize money leaders, 2019 vs 2020 pic.twitter.com/8saPJK099O

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 23, 2020

Заметим, что в нынешнем году доход теннисистов значительно уменьшился, что вполне понятно, в связи как с уменьшением количества проведенных турниров, так и с суммой призовых на самых турнирах.

Больше всего призовых в женском Туре получила победительница Australian Open София Кенин - 4,3 млн долл., сообщает wtafiles.wtatennis.com.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) заняла лишь 27-е место с результатом 625,3 тыс.

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