В Англии спортивным фанатам разрешили вернуться на трибуны

Болельщикам в Англии со 2 декабря позволят частично вернуться на трибуны в связи с правилом смягчения карантина, сообщает The Sun.

Регионы страны поделят на три группы риска.

В зоне наименьшего риска на спортивные мероприятия на открытом воздухе будет разрешено пускать не более 4000 зрителей или 50% стадиона (учитывая, какой показатель будет ниже), тогда как в зоне среднего уровня допустят не более 2000 человек. В регионах с наихудшей эпидемиологической обстановкой соревнования по-прежнему будут проходить без зрителей.

Отмечается, что полностью заполнить стадионы позволят только двум самым южным клубам Английской Премьер-лиги - "Брайтону" и "Саутгемптону", чьи домашние арены находятся в зоне наименьшего риска.

Напомним, в АПЛ матчи проходят без болельщиков с марта.