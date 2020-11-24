В Англии спортивным фанатам разрешили вернуться на трибуны

8 месяцев стадионы пустуют.

В Англии спортивным фанатам разрешили вернуться на трибуны
Фото: skysports.com

Болельщикам в Англии со 2 декабря позволят частично вернуться на трибуны в связи с правилом смягчения карантина, сообщает The Sun.

Регионы страны поделят на три группы риска.

В зоне наименьшего риска на спортивные мероприятия на открытом воздухе будет разрешено пускать не более 4000 зрителей или 50% стадиона (учитывая, какой показатель будет ниже), тогда как в зоне среднего уровня допустят не более 2000 человек. В регионах с наихудшей эпидемиологической обстановкой соревнования по-прежнему будут проходить без зрителей.

Отмечается, что полностью заполнить стадионы позволят только двум самым южным клубам Английской Премьер-лиги - "Брайтону" и "Саутгемптону", чьи домашние арены находятся в зоне наименьшего риска.

Напомним, в АПЛ матчи проходят без болельщиков с марта.

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