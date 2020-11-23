Игрок "Бостона" заключил с клубом 5-летнее соглашение на 195 млн долларов

Такие удивительные прейскуранты в НБА.

Фото: bostonherald Джейсон Тейтум

Лидер "Бостон Селтикс" Джейсон Тэйтум заключил с клубом новый 5-летний контракт на 195 млн долларов, сообщает basket.com.ua.

22-летний американский форвард получил максимальное продление контракта для новичков.

Отметим, что в прошлом сезоне Тэйтум помог "Селтикс" выйти в финал Восточной конференции, где команда проиграла "Майами Хит", набирая в плей-офф 25,7 очка, 10 подборов и 5 передач в среднем за 41 минуту игры.